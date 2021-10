Baustart für Murkraftwerk in Gratkorn steht bevor

Seit der Inbetriebnahme des lange umstrittenen Kraftwerks in Graz ist viel Wasser die Mur hinuntergeflossen. Nun steht der Baustart für die nächste große Anlage bevor: In Gratkorn nördlich der Landeshauptstadt werden fast 80 Millionen Euro investiert. Weitere Kraftwerkspläne an der Mur liegen schon in der Schublade.