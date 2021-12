Glettler: „Am wichtigsten ist jetzt Versöhnung“

Das klingt hoffnungsfroh. Haben Sie auch die Hoffnung, dass die Krise eine Rückbesinnung auf Werte wie Solidarität und Miteinander bewirkt?

Am wichtigsten ist jetzt die Versöhnung. Verbale Aggressionen und Hetze haben bereits sehr viel kaputt gemacht. Wäre nicht das Geburtsfest Jesu die Chance, einander in die Augen zu schauen, wenn nötig, um Entschuldigung zu bitten und die Hand zu reichen? Als versöhnte Menschen können wir die schwierigsten Situationen meistern. Zuhören ist entscheidend! Damit beginnt auch der Glaube an Gott, der aus Lethargie und Verzagtheit herausreißen kann.