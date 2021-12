In Bregenz wartet heißes Duell der Scharfschützen

Mit 140 km/h schlagen ihre Geschosse unhaltbar im gegnerischen Kasten ein. Die Rede ist von den Scharfschützen der Liga. Allen voran Linz-Legionär Lucijan Fizuleto, der es in 14 Partien 137 Mal krachen ließ. Dem Führenden in der Torschützenliste folgt Russen-Bomber Mikhail Vinogradov im Bregenz-Dress mit 107 Treffern. Am Mittwoch (19) stehen sich die beiden Kontrahenten im letzten Spiel des Jahres gegenüber.