Stauende übersehen: Autolenker kracht gegen Lkw

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 15 Uhr auf der A12 zwischen Wörgl-Ost und Angath. Der 32-jährige Einheimische war in Richtung Kufstein unterwegs, als er plötzlich aus bisher noch ungeklärter Ursache auf das Heck eines am Stauende befindlichen Lkw krachte. „Das Auto wurde dadurch schwer beschädigt und der Lenker im Bereich des Oberkörpers verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht“, heißt es vonseiten der Polizei.