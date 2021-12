Aus Eifersucht mit Fäustel auf Frau eingeschlagen

Emotionaler Ausnahmezustand

Ruhig und in sich gekehrt folgte der Pensionist fast beiläufig dem Prozessgeschehen am Dienstag am Landesgericht St. Pölten. Versuchter Mord, lautet die Anklage. Die Verteidigung plädiert auf Körperverletzung, der 69-Jährige habe im Affekt gehandelt. „Es tut mir leid. Mir wurde plötzlich bewusst, dass man das nicht tut“, gab er bei der Einvernahme an.