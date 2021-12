Steirische Wirtschaft bei Dubaier Expo mit dabei

52 österreichische Innovationen von Betrieben und Forschungseinrichtungen – viele steirische Unternehmen inklusive – befinden sich in einem der Pavillons auf der Weltausstellung in Dubai. Der von arabischen Windtürmen inspirierte Bau „konnte bereits 350.000 Besucher verzeichnen“, freut sich Beatrix Karl. Die Expo-Kommissarin ist eine der 50 steirischen Wirtschaftsdelegierten des ICS, die von 10. bis 12. Dezember in die Vereinigten Arabischen Emirate reiste.