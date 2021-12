EU-Impfnachweise ohne Booster nur 9 Monate gültig

Trotz verschiedener Apps EU-weit anerkannt

Der EU-Impfnachweis besteht aus einem QR-Code, der direkt nach der Impfung in Praxen und Impfzentren erstellt wird, aber auch nachträglich erhältlich ist - in Österreich etwa in Apotheken. Der Code ist in einer Smartphone-App darstellbar und kann digital ausgelesen werden. Die Codes werden trotz verschiedener Apps der einzelnen Länder überall in der EU erkannt und erleichtern auf Reisen Nachweise über Impfungen, frische Tests und kürzlich überstandene Infektionen mit dem Coronavirus.