Dänemark schickt Hunderte Häftlinge in den Kosovo

Wegen überfüllter Gefängnisse will Dänemark Zellen im Kosovo anmieten. Nach Angaben der Regierung in Kopenhagen unterzeichneten beide Länder am Montag eine Absichtserklärung, wonach der Kosovo 300 Häftlinge unterbringen soll. Die Regierung des Kosovo werde Dänemark entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stellen, dafür werde Kopenhagen über einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren jährlich 15 Millionen Euro an Pristina zahlen.