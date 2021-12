Neues Stadtviertel lässt auf sich warten

Kritiker des Pionierviertels unken es seit Langem, jetzt haben sie es schwarz auf weiß. Die Zufahrtsstraßen sind für ein Projekt dieser Größenordnung einfach nicht gut genug. Mehr noch: Der Wohnbau könnte laut Experten auch die wirtschaftliche Entwicklung im nahen Gewerbegebiet an der Schüttau gefährden, heißt es. Die regierende VP macht die Not zur Tugend und proklamiert per Aussendung nun: „Vorrang für die Wirtschaft!“ Ziel sei ein nachhaltiges und gesundes Wachstum des Gewerbes. Dieses sei nur mit einem umfassenden Verkehrskonzept umsetzbar, heißt es weiter.