„Schnee und Eis müssen auch am Heiligen Abend weg“

Die Verkehrsmanagementzentrale in St. Jakob ist besetzt und die Mitarbeiter haben ein Auge auf die 25 Tiroler Tunnel und Galerien – unverzichtbar, auch in diesen besonderen Stunden. Ebenso braucht es Personal bei den Mautstellen in St. Jakob und Schönberg, auch wenn der Verkehr gerade am Heiligen Abend überschaubar ist. An den vier Autobahnmeistereien verrichten Mitarbeiter zudem den Streckendienst. Mario Mühlbacher und Markus Schranzhofer vom Stützpunkt Wörgl (gehört zur Autobahnmeisterei Vomp) sind zwei davon. „Ich werde am Heiligen Abend die Nachmittagsschicht übernehmen und bin dann am späteren Abend wieder daheim bei meiner Familie“, sagt Mühlbacher.