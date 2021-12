„Beim Impfen gibt es keine Weihnachtsruhe“

Stille Nacht herrscht, wie berichtet, in Wien: Dort wird das Angebot in den Impfzentren ja über die Feiertage zurückgeschraubt – nicht so in Niederösterreich! Hier hat man nicht nur an den Feiertagen weiterhin geöffnet, mit einer eigenen Silvester-Aktion geht man in St. Pölten sogar in die Offensive. Geöffnet ist bis 1 Uhr nachts.