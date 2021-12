Spaßiger Ausflug in ein skurriles Märchenreich

Zwei große Opernpremieren an zwei Tagen, zwei märchenhafte Stoffe und doch so unterschiedlich, dass ganze Welten dazwischen liegen. Was vielen Inszenierungen (nicht zuletzt den „Perlenfischern“) fehlt, ist eine zündende Regie-Idee. An diesbezüglichem Mangel leidet „Schwanda“ nicht. Ganz im Gegenteil: Dirk Schmeding hat wohl ein unerschöpfliches Reservoire an Einfällen. Da jagt eine Szene die nächste und keine gleicht der anderen. In rasantem Tempo werden Ideen herausgeschossen, wobei sich der Regisseur auf seine nicht minder einfallsreichen Ausstatter (Bühne: Martina Segna, Kostüme: Frank Lichtenberg) verlassen kann. Gemeinsam zaubern die drei ein kunterbuntes skurriles Märchenreich, in dem der Bauer und Dudelsackspieler Schwanda den Verlockungen der großen weiten Welt - in Person des Räubers Babinský und der schönen Eiskönigin - nicht widerstehen kann. Dafür lässt er seine frisch angetraute Dorotka auf dem Hühnerhof zurück. Dass er schließlich in der Hölle - einer schrägen Grillhendl-Sauna) landet, mag nicht weiter verwundern. Doch auch da kommt er dank Babinský heraus.