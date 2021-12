Drei Verletzte bei Frontalcrash in Tirol

Kurz nach 19 Uhr fuhr ein 38-jähriger Deutscher auf der Reither Landesstraße von Going kommend in Richtung Reith, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf die Gegenspur kam. Dort krachte er frontal in ein entgegenkommendes Auto, das ein 33-jähriger Österreicher lenkte.