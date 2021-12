Neue berufliche Stärke durch eigene Talente

Nicht nur in Krisenzeiten ist es wichtig, seine Talente und Fähigkeiten zu kennen. Vor allem im Hinblick auf mögliche Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Mit dem neuen NÖ-Kompetenzatlas des Landes wird den Menschen – neben dem Kompetenzkompass – ein weiteres Online-Werkzeug in die Hand gegeben, um sich beruflich für die Zukunft gut aufzustellen. „Kompetenzorientierung ist das Thema der Zukunft. Der Arbeitsmarkt wird immer vielfältiger und die Herausforderungen immer größer“, hält Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger fest. Umso sinnvoller sei es, seine Ressourcen dort einzusetzen, wo sie den meisten Mehrwert bringen. „Man macht das gut, was man gerne macht“, so Eichtinger. Die Unternehmen suchen gerade jetzt immer spezifischer Fähigkeiten.