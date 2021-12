„Perlenfischer“: Innigkeit im blutigen Spektakel

Nennen wir das Kind beim Namen: Gegen seine 1875 uraufgeführte „Carmen“ stinken Bizets „Die Perlenfischer“ (1863) ganz einfach ab. Ein schwaches Libretto und eine nicht besonders homogene Musik (die dennoch Großes schon erahnen lässt) voller eigenwilliger exotischer Einsprengsel tragen nicht durch den Abend. Freilich hätte man mit fantasievoller Regie daraus etwas machen können. Ben Baur und Beate Vollack setzen aber lieber auf ein antiquiertes Spektakel, bei dem es scheint, als würden Azteken am australischen Ayers Rock (auch die düster dräuende Felslandschaft stammt von Baur) blutige Opfer-Rituale vollziehen - unter stützt von den drei schottischen Hexen Shakespeares, die gerne Tempelmädchen verprügeln. Dazu ein ägyptisch anmutender Hohepriester - und schon hat man das Exotische und Ferne für unsere Tage definiert. Das alles in Kostümen (Uta Meenen), die ein wenig an Polynesien aus einem Elvis-Film erinnern. Das wirkt nicht nur ordentlich verstaubt, sondern in seiner überzeichneten Ballett-Dramatik mitunter ziemlich lächerlich.