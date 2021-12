Aggressiver Kopftumor bedroht Leben von Lea (8)

Mama stellte Job ruhend

Nach einer Phase der Erholung und Physiotherapien wurde in einer 4. Operation der restliche Tumor entfernt. Aber Leas Martyrium war damit leider nicht beendet. Sie musste sich in Wiener Neustadt einer Hochdosis-Strahlentherapie unterziehen. Maria, die ihren Job ruhend stellte, war ständig an ihrer Seite: „Mich machen diese fortwährenden Hiobsbotschaften völlig fertig, doch die Lea ist unglaublich tapfer, akzeptiert was kommt und zeigt enormen Lebenswillen.“