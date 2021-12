Mehrere Verletzte bei fünf Skiunfällen in Tirol

In Kaltenbach im Zillertal kam ein 15-jähriger Deutscher auf einer schwarzen Piste zu Sturz und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der Notarzthubschrauber flog den Jugendlichen mit schweren Kopfverletzungen in die Innsbrucker Klinik. Auch in Sölden kam der Hubschrauber zum Einsatz, nachdem ein Einheimischer (50) im Skigebiet Gaislachkogel abseits der Piste mit dem Kopf auf einen Stein geprallt war. Er wurde ins Krankenhaus Zams gebracht.