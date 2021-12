Die letzte große Reise vor Rückkehr der Taliban

„Ein Inlandsflug wurde abgesagt. Wir mussten daher per Bus durch Talibangebiet. Ausländer sind dort unerwünscht“, erinnert sich Markus Raich. Der Ausseer Bergretter und Unternehmer war im Frühjahr gemeinsam mit dem Oberösterreicher Helmut Pichler drei Wochen lang in Afghanistan. Sie nahmen dort an einem einzigartigen Skitouren-Bewerb teil - und drehten einen Dokumentarfilm, der am 18. Dezember (18.05 Uhr) auf ServusTV läuft.