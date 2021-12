Nächster Streich: 99ers werden zum Serientäter

Der Erfolgslauf der Grazer Eishockey-Cracks hält an. Nach dem Triumph in Dornbirn blieben die Mannen von Cheftrainer Jens Gustafsson im Wilden Westen schadlos, siegten auch in Innsbruck. Boivin und Co. versenkten die Haie mit 3:2 - es war der vierte Sieg in Serie.