Extremsportler fliegt hauchdünn an Pyramide vorbei

Das ist schlicht unglaublich, welche Bilder Fred Fugen hier fabriziert. Der Extremsportler in Diensten Red Bull flog für eine spezielle Video-PR-Aktion mit seinem Wingsuit so knapp (und so spektakulär) wie noch niemand zuvor an den Pyramiden von Gizeh vorbei. Dabei entstanden höchst abenteuerlichsten Bilder, wie diese Sequenz beweist.