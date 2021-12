Überwiegend ausländischer Honig im Supermarkt

„In den Supermarktregalen finden sich überraschend viele Honigsorten. Exakt 68,8 Prozent der Honige kommen aus dem fernen Ausland und davon sind 90 Prozent Mischhonige“, erläuterte der steirische LK-Kammerdirektor Werner Brugner am Donnerstag in einer Aussendung. „Solche Mischhonige werden beispielsweise von Honigen aus Rumänien, Uruguay, Brasilien und Argentinien zusammengemischt.“ Nicht selten habe ein Glaserl Mischhonig mehr als 30.000 Kilometer auf dem Buckel, bevor der Inhalt aufs Butterbrot, den Tee oder in die Mehlspeise kommt, kritisiert Brugner „unnötig lange Transportwege“.