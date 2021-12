„Es ist moralische Pflicht, Tiere gut zu halten“

Solche, die in konventioneller Haltung nicht einmal im kleinsten Ansatz erfüllt werden. Ein Schwein möchte zwei Drittel des Tages im Boden wühlen können, nach Pflanzenresten etwa. Es möchte sich für die Geburt der Kleinen selbst ein Strohnest bauen können und nicht in diese unsäglichen Kasten gesperrt werden, wie es sie heute noch gibt. Es möchte sich suhlen können, was in keinem Stall möglich ist. Wenn wir Tiere für den Genuss töten, ist es unsere moralische Pflicht, zumindest ihr Leben artgerecht zu gestalten!