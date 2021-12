Tiroler hortete Waffen, Munition und Sprengstoff

Aufgrund eines Verdachts hatte die Behörde eine Überprüfung des bereits bestehenden Waffenverbotes in Auftrag gegeben. Dabei konnte die Polizei beim 73-Jährigen aus Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) am Mittwoch unter anderem sechs Schusswaffen, diverse Waffenteile, Munition, 0,5 Kilogramm Sprengstoff sowie mehrere Kilogramm Schwarzpulver sicherstellen, hieß es am Donnerstag.