70.000 Tonnen Kleider verdienen zweite Chance

Retro-Kleidung ist wieder „in“

Dass Altes auch modisch sein kann, zeigte zudem die Modebloggerin Michaela Krainz beim Pressgespräch Donnerstagvormittag in der Grazer Annenstraße: Sie kleidete selbst Herbert Beiglböck sowie Hans Roth mit Sakkos aus zweiter Hand ein. „Für den derzeitigen Trend zum Retro-Style ist man hier an der richtigen Adresse. Die Kombination dieser individuellen Teile mit einfachen Klassikern macht es aus.“ Wichtig ist es laut der Fashion-Begeisterten vor allem, Spaß an Mode zu haben und sich wohl zu fühlen: „Dann spiegelt man das auch wieder.“ Für Einsteiger empfiehlt sie nach zeitlosen Kleidungsstücken zu suchen: Schwarzer Blazer, weiße Bluse oder Rollkragenpulli. „Die sollten in keinen Kleiderschrank fehlen.“ Bis zu 400.000 Menschen shoppen jetzt schon jährlich in den Carla-Märkten.