Tamsweg: Hausdurchsuchung bei zwei Deutschen

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung sowie darauffolgende Ermittlungen der Polizei wurde gestern, Donnerstag, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg, eine Hausdurchsuchung in einer Wohnung in Tamsweg durchgeführt. Zwei Deutschen wurden verdächtigt eine Cannabis-Aufzuchtanlage zu betreiben. Die zwei Männer, 25 und 35 Jahre alt, befanden sich zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung nicht in der Wohnung.