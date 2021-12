Ehefrau in den USA mit Eiscreme vergiftet

Zwei Tage nach Tod klopfte Pettis bei Versicherung an

Das Gericht in Spokane County ist überzeugt: Der 60-Jährige hat Peggy aus Habgier ermordet - er wollte die Lebensversicherungen nach dem Tod seiner Gattin kassieren. So wollte er mit seiner neuen Liebe ein neues Leben beginnen. Schon zwei Tage, nachdem Peggy verstorben war, wollte er sich eine Versicherung in der Höhe von 150.000 Dollar auszahlen lassen.