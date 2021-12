Haushälterin misshandelt: Diplomaten verurteilt

Weil sie ihre Hausangestellte wie eine Sklavin behandelten, sind ein kuwaitischer Diplomat und seine Frau von einem Gericht in Brüssel zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das Ehepaar war bei der Urteilsverkündung am Mittwoch nicht anwesend, es hatte Belgien bereits vor einigen Monaten verlassen. Kuwaits Botschaft in Brüssel reagierte Medienberichten zufolge nicht auf Anfragen der belgischen Justiz und verwies auf die diplomatische Immunität der Angeklagten.