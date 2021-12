Wegen „Familienehre“: Frauen spitalsreif geprügelt

Eigentlich war es ein vermeintlicher Einbruch, wegen welchem die Wiener Polizeibeamten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk ausrückten. Doch als die Beamten in der Wohnung eintrafen, spielten sich unfassbare Szenen ab. Eine Männergruppe prügelte wie von Sinnen auf mehrere Frauen ein, die sich in der Wohnung befangen - angeblich hatten sie gegen „religiöse Gesetze“ verstoßen. Mit dem brutalen Übergriff sollte die „Familienehre“ verteidigt werden.