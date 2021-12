Große regionale Unterschiede in Salzburg

Das Jahr 2021 traf uns viel härter als das Jahr davor, denn mehr als 70 Prozent aller Infektionen haben sich in diesem Jahr ereignet. Zwischen der Impfquote und dem Anteil an Gesamtinfektionen besteht ein klarer Zusammenhang, wie Filipp erläutert: „Je höher die Impfquote in einer Gemeinde, desto niedriger ist die Zahl der Ansteckungen.“ Ebenfalls die geografische Lage einiger Gemeinden mit hohen Infektionsraten ist aufschlussreich: „Alle Gemeinden an der Tauernautobahn haben stark überdurchschnittliche Werte, ebenso jene in Grenzregionen im nördlichen Flachgau mit Oberösterreich. Dies weist auf den starken Einfluss der Pendler- und Urlaubsströme hin.“