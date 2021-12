300 Menschen nach Brand auf Hochhausdach gefangen

In einem Hochhaus in Hongkong ist am Mittwochnachmittag (Ortszeit) ein Feuer ausgebrochen. 1200 Menschen mussten aus dem 38-stöckigen Word Trade Center flüchten, Hunderte waren auf dem Dach des Wolkenkratzers gefangen. Mindestens 13 Menschen wurden bei dem brenzligen Vorfall verletzt, wie die „South China Morning Post“ berichtete.