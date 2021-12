Keanu Reeves: Großer Respekt vor „Matrix 4“-Stunt

Für die Fortsetzung der „Matrix“-Reihe hat sich Hauptdarsteller Keanu Reeves gleich 19 Mal von einem Hochhaus gestürzt - allerdings mit Seilen gesichert. „Es war großartig!“, so der kanadische Schauspieler in der „Late Show“ von Stephen Colbert. „Kannst du dir vorstellen, einfach von einem Gebäude zu springen?“ Der Stunt, bei dem er Hand in Hand mit Co-Star Carrie-Anne Moss aus dem 46. Stock stürzte, sei eindeutig die verrückteste Erfahrung am Set gewesen.