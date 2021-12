BAUAkademie unterstützt Baumeister von morgen

Perfekte Vorbereitung an der BAUAkademie

An der BAUAkademie Tirol in Innsbruck werden die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer von hervorragenden Referenten in drei Modulen unterrichtet und seit mehr als 20 Jahren bei diesem großen Karriereschritt unterstützt. Das dritte Modul startet demnächst am 4. Februar 2022 und findet jeweils freitags und samstags bis zum 1. April 2022 statt. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Moduls 2 besteht zudem die Möglichkeit, von 3. bis 4. Jänner ihr Detailwissen aus dem Fachgebiet Statik zu wiederholen und zu vertiefen.