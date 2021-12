Lachen in kleinen Dosen in Heimen und Spitälern

Damit der Humor in Tirols Gesundheitseinrichtungen nicht verloren geht, gibt es die Rote Nasen Clowndoctors. Zwölf Damen und Herren treten regelmäßig in sieben Tiroler Krankenhäusern und einem Seniorenheim auf. Sie bringen auch in Zeiten von Pandemie und Lockdown in den Krankenzimmern Gesichter zum Strahlen.