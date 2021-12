Peter Simonischeks Trick mit der Bescherung

Friede Fad wird ihm nicht, dem steirischen Top-Schauspieler Peter Simonischek. Gerade so kurz vor Weihnachten nicht. Denn neben seinem Auftritt am 17. Dezember im Festspielhaus Sankt Pölten (gemeinsam mit dem Bläserensemble Federspiel) lädt er zwei Tage später in den Mozartsaal des Wiener Konzerthauses. Anlass? „Ein Abend im Advent mit Peter Simonischek.“