Kostenloses Essen für Intensiv-Pflegepersonal

Start mit 100 Lunch-Paketen

Am Wochenende erfolgte der Start der tollen Charity-Aktion: An die100 Lunch-Pakte wurden an unterschiedliche Intensivstationen geliefert. Zunächst will man das Pflegepersonal in den Nachtdiensten jeweils an den Wochenenden mit warmen Gerichten versorgen, später vielleicht auch unter der Woche.