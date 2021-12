Brasilien: Politiker trugen Streit im Boxkäfig aus

Lokalen Medienberichten zufolge hatte ein Video da Silvas, in dem er dem Bürgermeister „Prügel“ androhte, das Fass zum Überlaufen gebracht. Der 39-jährige Amtsträger konterte mit der Aufforderung, in den Ring zu steigen. Der Kampf - auf drei Runden angesetzt, mit Punktrichtern und vollen Zuschauerrängen - wurde am Sonntagmorgen in der städtischen Turnhalle ausgetragen. Auf der Facebook-Seite des Bürgermeisters konnte das Event live verfolgt werden (siehe unten).