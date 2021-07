Sohn von Corona-Skeptiker Jair Bolsonaro geimpft

Nach eigenen Angaben hat sich ein Sohn des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro gegen das Coronavirus impfen lassen. „Minister Marcelo Queiroga (Gesundheit, Anm.) hat mich mit AstraZeneca/Fiocruz geimpft, das in Rio de Janeiro produziert wird“, hieß es in einem Tweet von Flavio Bolsonaro am Donnerstag (Ortszeit). Der Impfstoff sei wirksamer und viel billiger als die anderer Hersteller, so seine Erklärung.