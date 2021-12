Getränkeautomat Bettidrink fließt in Öko-Strömen

Ingredienzien stammen aus Österreich

Die Umweltpositiva in Zahlen gegossen: Pro Standort und Jahr vermeidet „Betti“ rund 1900 Kilo C02 (etwa so viel, wie ein Auto auf der Strecke 40-mal von Wien nach Salzburg ausstößt) sowie auch 570 kg Rohöl und 8,7 Kubikmeter Plastikmüll. Würde man letzteren in 0,5 Liter-Kunststoffflaschen übereinander stapeln, ergäbe das die 20-fache Höhe des Wiener Stephansdoms (136 Meter). Und noch etwas setzt die Neunkirchner „Betti“ zur Verführung klimabewusst denkender heimischer Konsumenten ein: Alle (Sirup)-Ingredienzien stammen aus Österreich. Also dann prost – auf Betti!