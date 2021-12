Zwei Schiffe in Ostsee kollidiert, eines gekentert

In der Ostsee sind in der Nacht auf Montag zwei Frachtschiffe kollidiert. Eines der beiden Schiffe, die in Dänemark registriert Karin Hoej (im Bild rot markiert), kenterte und schwimmt nach Angaben des Lagezentrums der dänischen Armee kieloben im Wasser. Es sollen zwei Menschen an Bord gewesen sein - sie wurden als vermisst gemeldet.