Sänger Aron Pinter startet in der Musikwelt durch

Männlichkeit neu definieren

Heute möchte der 23-Jährige vor allem für eine moderne Interpretation von Männlichkeit stehen, Klischees aufbrechen und Stereotypen hinter sich lassen: „Warum sollte ich keine Halsketten und Accessoires tragen dürfen? Das macht mich nicht gleich zu einer Art Paradiesvogel.“ Auch wenn sich Pinter aufgrund seines Studiums an der Pop-Akademie in Deutschland befindet, hofft er, dass er schon bald in Österreich Konzerte geben kann.