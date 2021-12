Seltene Krankheit zwingt Lukas (16) in Rollstuhl

Spenden von der Steuer absetzen

Übrigens: Seit wenigen Wochen ist unser Verein „Krone-Leser helfen“ in Kärnten in die Liste der steuerlich begünstigten Empfänger eingetragen, was für Spender einen großen Vorteil hat: Ihre Spende wird von uns an das Finanzamt gemeldet und dann automatisch beim Steuerausgleich berücksichtigt. Das gilt für Private ebenso wie auch für Firmen. So kann man helfen und gleichzeitig auch noch Steuern sparen. Was wir dafür aber bei den Einzahlungsbelegen brauchen, sind Ihre genauen Namen und das Geburtsdatum.