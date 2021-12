Im „Impfmonat“ Dezember ist noch Luft nach oben

„Die Angebote werden ganz gut angenommen, wir haben aber noch Luft nach oben“ – so lautet der Tenor, fragt man in der Landesregierung und beim Roten Kreuz nach einer Impfbilanz. Seit Anfang Dezember wurden in Kärnten rund 100.000 Covid-Immunisierungen verabreicht. Doch Corona-Sprecher Gerd Kurath relativiert: „Ein Großteil davon waren Drittstiche. Erstimpfungen gab es in den vergangenen zwei Wochen etwa 15.000. Dafür wird das Angebot, auch Kinder zu impfen, gut angenommen. Es gibt aber noch freie Termine.“