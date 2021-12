Feller: „Im Grunde bin ich noch der gleiche Vogel“

Von seinen acht Weltcup-Podestplätzen holte er sieben im Slalom, einen im „Riesen“. In dem war er aber fünfmal Vierter - wie 2015 in Val d’Isère. „Das hat sich damals nach meinem ersten Bandscheibenvorfall wie ein Sieg angefühlt“, hofft Feller auf weitere schöne Kapitel in den französischen Alpen.