Rochade - die 99ers mussten den Tormann wechseln!

Kein Unbekannter

Für den 33-Jährigen ist die Liga kein Neuland. In der Saison 2014/15 absolvierte der Schwede 21 Ligaspiele für Fehervar. Sein Vertrag läuft bis Saisonende. „Ich habe nicht lange überlegen müssen, als das Angebot kam“, sagte der neue Goalie, der zuletzt bei Nove Zamky in der Slowakei aktiv war und das Team am Eis bereits kennenlernte. „Der erste Eindruck ist gut“, meinte Manager Bernd Vollmann, der beim letzten Auftritt von Lundström am Freitag in Fehervar Grund zur Freude hatte: Seine Grazer siegten bekanntlich mit 6:2.