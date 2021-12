Stadt Mistelbach setzt auf die Kraft der Sonnen

In Zusammenarbeit mit der Firma Expert Kraus aus Mistelbach werden aktuell mehrere Fotovoltaikanlagen errichtet. Bereits montiert wurden Sonnenkollektoren am Dach der Lagerhalle für Streusplitt, mit denen 21 Kilowatt erzeugt werden können. In den kommenden Wochen werden weitere drei Anlagen errichtet, nämlich bei der Brunnenanlage in Eibesthal sowie beim Pumpenhaus in der Franz-Bayer-Straße wie auch beim Hochbehälter am Triftweg.