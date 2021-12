Gewaltbeziehung: Im Krisenfall zählt jede Stunde

Unterstützungsangebote stehen bereit

Umso wichtiger sei es, immer wieder auf die Unterstützungsangebote für Betroffene hinzuweisen. In NÖ stehen in Krisensituationen sechs Frauenhäuser als Zufluchtsorte zur Verfügung. Hier wurde seitens des Landes in ein Maßnahmenschutzpaket - wie etwa Alarmanlagen und Videoüberwachung - investiert. „Zusätzlich ist es uns gelungen, die Aufwertung des Personalschlüssels und die Sockelfinanzierung auf neue Beine zu stellen. Damit steht pro Frau eine Stunde mehr Betreuungszeit pro Woche zur Verfügung“, so Königsberger-Ludwig. Bei 58 Plätzen in NÖ sind das in Summe pro Jahr bis zu 3000 Stunden mehr.