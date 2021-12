Langlaufen boomt: Viele Loipen schon geöffnet

Übrigens: Das Langlaufen beansprucht 600 Muskeln gleichzeitig und ist wohl die gesündeste Art, Herz und Kreislauf anzuregen. Das können die Steirer dieses Wochenende fast in allen Regionen des Landes auch gleich selbst ausprobieren – auf der Teichalm, in Wald am Schoberpaß, auf der Hebalm, in Thal bei Graz, Hohentauern, in Bad Mitterndorf, im Mariazellerland, in der Ramsau und und und.