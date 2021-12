Österreich beim Boostern EU-weit im Spitzenfeld

8,3 Milliarden Impfdosen verabreicht

Eigentlich wollte die WHO bereits bis Ende September in jedem Land der Welt zumindest zehn Prozent der Bevölkerung impfen. Das Ziel ist aber noch immer nicht erreicht. Zwar wurden weltweit 8,3 Milliarden Impfdosen verabreicht und mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat bereits zumindest eine Dosis erhalten. Wie die von der Plattform „Our World in Data“ gesammelten Daten zeigen, sind es in den ärmsten Ländern aber gerade einmal 6,6 Prozent.