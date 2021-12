Booster zeigt Wirkung - egal mit welchem Impfstoff

Nebeneffekte akzeptabel

Im Anschluss daran erhielten die Probanden die dritte Impfung mit AstraZeneca oder Pfizer, dem Novavax-Impfstoff (in der EU jetzt erst vor der Zulassung), der Janssen-Vakzine, jener von Moderna, der noch in Entwicklung stehenden Valneva-Vakzine (inaktivierte Covid-19-Erreger) oder mit dem mittlerweile nicht mehr weiter entwickelten mRNA-Impfstoff von Curevac. „Die Daten zu den Nebeneffekten bei allen sieben Vakzinen zeigen Sicherheit mit akzeptablen Entzündungsreaktionen an der Einstichstelle, Muskelschmerzen und Müdigkeit“, sagte Saul Faust von der Universitätsklinik in Southampton.