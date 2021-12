Lkw kracht gegen Leitschiene: Lenker hatte Glück

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Donnerstag auf der Brennerautobahn in Tirol. Ein Pole (27) geriet wegen der winterlichen Straßenverhältnisse mit dem Lkw ins Schlingern. Das Fahrzeug krachte in weiterer Folge gegen den Aufpralldämpfer der Ausfahrt, die Mittelleitwand und die Seitenleitschiene. Der Lenker kam mit dem Schrecken davon.